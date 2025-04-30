Патрушев указал на расширение действий НАТО по морской блокаде России

Патрушев заявил о попытках морской блокады РФ со стороны Запада

НАТО наращивает военную активность сразу в нескольких акваториях и усиливает попытки морской блокады России. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, военно-политическая обстановка в мире в настоящий момент характеризуется высокой напряженностью. Наблюдается усиление активности стран НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также помощник президента указал на расширение «практики целенаправленных действий по морской блокаде» со стороны западных стран. Они включают попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов.

До этого сенатор Ярошук заявил о готовности Калининграда к отражению атак НАТО.

Также «Газета.Ru» сообщала об увеличении присутствия альянса в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности инфраструктуры.

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему вступление в НАТО не сделало ни одну страну безопаснее.