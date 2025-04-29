Медведев объяснил, почему вступление в НАТО не сделало ни одну страну безопаснее

Вступая в НАТО, любая страна автоматически попадает под прицел, в том числе ядерного оружия России. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Скажем откровенно: нет ни одного государства, чья безопасность укрепилась бы в результате вступления в НАТО», — заявил Медведев.

Он пояснил, что имеет в виду страны Прибалтики, а также Швецию и Финляндию. Замглавы Совбеза России отметил, что теперь эти страны находятся под угрозой гипотетического удара возмездия (ответного удара после атаки по территории РФ), в том числе ударов ядерным оружием.

Медведев указал на то, что идеологи западных стран захлебываются в русофобии, повторяя методические рекомендации своих предшественников времен Холодной войны.

До этого The New York Times сообщила, что представители американской администрации дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО.

Ранее сенатор-республиканец Джон Кеннеди призвал президента США Дональда Трампа продемонстрировать коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон готов превратить Россию в «корм для рыб».