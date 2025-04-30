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Песков рассказал, где «куется настоящая победа»

Песков: настоящая победа куется на поле боя
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Алексей Никольский/РИА Новости

Информационные войны могут быть сокрушительными, однако настоящая победа куется на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день информационные войны «являются серьезными, они могут быть победными».

«Но настоящая победа все равно куется на поле боя, и это делают наши герои, которые сражаются в спецоперации», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции, «делая это героически».

Также Песков заявил, что Соединенные Штаты ожидают быстрого успеха в деле украинского урегулирования, но истоки конфликта на Украине слишком сложны, чтобы «разрешиться за ночь». Он подчеркнул, что Москва благодарна Вашингтону за усилия по урегулированию украинского кризиса.

30 апреля Дмитрий Песков выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе мероприятия он рассказал, что Соединенные Штаты пытаются исполнить роль посредника ради завершения конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.

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