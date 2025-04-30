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В США заявили, что признание Трампом Крыма может разрушить ООН

Forbes: признание США Крыма в составе РФ станет прямым нападением на устав ООН
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Ken Cedeno/Reuters

Возможное признание Крыма в составе России со стороны США нанесет удар по уставу ООН и поставит под угрозу мировой порядок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на ведущего эксперта Атлантического совета, одного из главных внешнеполитических аналитических центров в Вашингтоне Питера Дикинсона.

По его мнению, «любое признание США» Крыма как территории России станет «прямым нападением на устав ООН».

«По сути, ООН была создана после Второй мировой войны для поддержки нового мирового порядка, который отвергал идею изменения границ силой», — заявил Дикинсон.

Он утверждает, что соответствующее решение США может «нанести огромный ущерб мировому порядку и подорвать фундаментальные принципы международной системы безопасности».

До этого британская газета The Telegraph писала, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым за Россией, поскольку считает это приемлемой ценой за достижение мира на Украине. Авторы отмечают, что вопрос принадлежности Крыма оказался в центре предложений Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Ранее в США указали, что Трамп не добился ни одной уступки от Путина по Украине.

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