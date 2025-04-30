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В Кремле рассказали о возможности прямого контакта Путина и Трампа

Песков: прямой контакт Путина и Трампа при необходимости будет установлен
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Reuters

Прямой контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости будет установлен. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что прямые каналы диалога между Москвой и Вашингтоном восстановлены.

«Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, процесс продолжается», — сказал он.

Песков отметил, что прямой контакт на высшем уровне всегда является эффективным и всегда помогает урегулировать шероховатости, возникающие на рабочем и экспертном уровнях.

Также Песков заявил, что Россия должна заключить мирную сделку не с США, а с Украиной. Он отметил, что США пытаются выступить посредником, и российская сторона благодарна Вашингтону «за эти поистине неистовые усилия».

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.

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