Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура РБ хочет признать «Переходный кабинет» террористическим

Генпрокуратура Белоруссии хочет признать членов «Переходного кабинета» террористами
close
Global Look Press

Генеральная прокуратура Белоруссии хочет признать оппозиционный «Переходный кабинет» Светланы Тихановской террористической организацией. Об этом ТАСС заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

«Преступные действия кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил Брылев.

Он напомнил, что «Переходный кабинет» был создан в августе 2022 года в Вильнюсе Светланой Тихановской и другими лицами с целью захвата государственной власти.

До этого литовское издание 15min сообщило о том, что в Литве приостановили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии после критики местных властей и проблем схожести гербов Литвы и используемой оппозиционерами «Погони».

В январе схожесть герба Литвы и символа «Погоня» (практически идентичные символы) вызвало оживленную дискуссию в сейме (парламенте) прибалтийской республики. Позднее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не будет признавать паспорт белорусской оппозиции, предложенный бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, в качестве официального документа.

Ранее в Литве предупредили о наказании за паспорта белорусской оппозиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами