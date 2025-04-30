Генпрокуратура РБ хочет признать «Переходный кабинет» террористическим

Генеральная прокуратура Белоруссии хочет признать оппозиционный «Переходный кабинет» Светланы Тихановской террористической организацией. Об этом ТАСС заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев.

«Преступные действия кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил Брылев.

Он напомнил, что «Переходный кабинет» был создан в августе 2022 года в Вильнюсе Светланой Тихановской и другими лицами с целью захвата государственной власти.

До этого литовское издание 15min сообщило о том, что в Литве приостановили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии после критики местных властей и проблем схожести гербов Литвы и используемой оппозиционерами «Погони».

В январе схожесть герба Литвы и символа «Погоня» (практически идентичные символы) вызвало оживленную дискуссию в сейме (парламенте) прибалтийской республики. Позднее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не будет признавать паспорт белорусской оппозиции, предложенный бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, в качестве официального документа.

Ранее в Литве предупредили о наказании за паспорта белорусской оппозиции.