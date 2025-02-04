В Литве остановили выпуск паспортов белорусской оппозиции после критики властей

В Литве приостановили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии после критики местных властей. Об этом пишет литовское издание 15min.

«Мы прекращаем сотрудничество с общественным учреждением Belarus Passport Center и изготовление непризнанного белорусского паспорта», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Литве существует риск привлечения к уголовной ответственности за попытку выдачи паспортов представителям белорусской оппозиции. Утверждается, что проблема заключается в гербах Литовской Республики и символе «Погоня», который использует белорусская оппозиция и сторонники идеи независимого белорусского государства. Два символа очень похожи, но имеют некоторые различия.

В январе схожесть герба Литвы и символа «Погоня» вызвало оживленную дискуссию в сейме (парламенте) прибалтийской республики. Позднее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не будет признавать паспорт белорусской оппозиции, предложенный бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, в качестве официального документа.

Ранее министр обороны Литвы призвала отказаться от иллюзий о хороших отношениях с Китаем.