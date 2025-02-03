В Литве предупредили о наказании за паспорта белорусской оппозиции

В Литве существует риск привлечения к уголовной ответственности за попытку выдачи паспортов представителям белорусской оппозиции. Об этом пишет литовское издание 15min.

Как отмечают журналисты, проблема заключается в гербах Литовской Республики и символе «Погоня», который использует белорусская оппозиция и сторонники идеи независимого белорусского государства. Два символа очень похожи, но имеют некоторые различия.

Заместитель генерального прокурора республики Гинтас Иванаускас отметил, что, согласно законодательству Литвы, создание фальшивого паспорта или использование заведомо поддельного документа карается законом. По его словам, организация Belarus Passport Center, которая занимается изготовлением паспортов для представителей оппозиции в Белоруссии, сообщила прокуратуре Литвы о своих намерениях. Однако, как отметил Иванаускас, это не означает, что такая деятельность является законной, и решение о признании ее преступной будет принимать суд.

В январе схожесть герба Литвы и символа «Погоня» вызвало оживленную дискуссию в Сейме (парламенте) прибалтийской республики. Позднее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не будет признавать паспорт белорусской оппозиции, предложенный бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, в качестве официального документа.

Ранее министр обороны Литвы призвала отказаться от иллюзий о хороших отношениях с Китаем.