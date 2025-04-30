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Патрушев оценил значимость фактора силы в международных отношениях

Патрушев заявил, что в международных отношениях возросла роль фактора силы
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Фактор силы приобрел повышенное значение в международных отношениях на фоне текущей геополитической ситуации. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он высказался о нынешней обстановке в мире в ходе заседания президиума Морской коллегии.

«В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы», — сказал Патрушев.

Помощник главы государства подчеркнул, что власти обязаны принять дополнительные меры для нейтрализации угроз национальной безопасности. В том числе речь идет о противостоянии угрозам в сфере морской деятельности. За выполнение соответствующих задач отвечает Военно-морской флот РФ, добавил Патрушев.

29 апреля Патрушев заявил, что Военно-морской флот РФ может пополниться новыми крейсерами, которым будут присвоены названия «Донецк» и «Луганск». По его мнению, современные российские корабли должны быть названы в честь событий и участников специальной операции на Украине. Реализация этой инициативы позволит продемонстрировать уважение жителей страны к подвигам защитников Родины, пояснил помощник президента.

Ранее в акватории Тихого океана состоялись учения с участием российского атомного подводного крейсера «Красноярск».

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