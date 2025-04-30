В МИД РФ прокомментировали призывы бить русскоязычных детей на Украине

Захарова: Запад не отреагировал на угрозы в адрес русскоязычных детей на Украине

Представители правозащитных организаций и деятели культуры на Западе никак не отреагировали на угрозы в адрес русскоязычных детей, проживающих на территории Украины. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова украинского актера Богдана Бенюка, который призвал бить детей прутом за использование русского языка. По его мнению, только так ребенок сможет «на веки вечные» забыть русский язык.

«Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фэшн-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине? <...> Где сейчас они после этого заявления?» — задалась вопросом Захарова.

Так как никто из правозащитников и деятелей культуры на Западе не отреагировал на подобные угрозы, дипломат пришла к выводу, что до сих пор все их заявления о ситуации на Украине делались «под методичку».

24 апреля комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации представил доклад о ситуации на Украине, в котором критикуется принятый в 2022 году закон «О национальных меньшинствах». В документе подчеркивается, что данный закон дискриминирует русскоязычное население и носителей армянского языка в сравнении с меньшинствами, которые говорят на языках Европейского союза (ЕС).

Ранее украинская писательница осудила жителей Киева за использование русского языка.