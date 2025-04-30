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Захарова объяснила появление надписи «Россия рулит» на автомобиле Лаврова

Захарова объяснила шуткой коллег надпись «Россия рулит» на машине Лаврова

Надпись «Россия рулит» на автомобиле министра иностранных дел Сергея Лаврова появилась в качестве шутки коллег, находившихся за рулем, это не спланированная пиар-акция. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво», — указала Захарова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на второй день заседания БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит».

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран объединения проходит 28–29 апреля под председательством Бразилии. Лавров принимает участие в обсуждении актуальных вопросов международной повестки, включая экономическое сотрудничество и безопасность.

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