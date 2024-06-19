Путин прокатил Ким Чен Ына на Aurus

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян сел за руль правительственного автомобиля Aurus и прокатил на нем лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры государств проехали по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан».

19 июня Путин рассказал, что его переговоры с Ким Чен Ыном получились обстоятельными и коснулись многих вопросов.

В этот же день правительства России и КНДР по итогам визита Владимира Путина в Пхеньян подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

Путин назвал позицию Корейской Народно-Демократической Республики по Украине подтверждением суверенного курса страны.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин призвал пересмотреть санкции ООН против КНДР.