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Стало известно о наличии в ФРГ труб для ремонта «Северных потоков»

В ФРГ хранится нужное количество труб для быстрого ремонта «Северных потоков»
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Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

На складах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии хранится достаточное количество труб для незатратного по времени и деньгам ремонта «Северного потока» и «Северного потока 2». Об этом пишет газета Ostsee Zeitung со ссылкой на источники.

По их данным, на складах есть около тысячи труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2. Трубы размещены в ангарах, принадлежащих «Газпрому», оценочная их стоимость составляет около €25 миллионов.

«Они считаются предпосылкой для возможного ремонта балтийских трубопроводов в будущем», — полагает газета.

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Он выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа, отметив, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

Ранее в Германии заговорили о перезапуске «Северного потока – 2».

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