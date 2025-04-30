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Лавров впервые прибыл в Доминикану

Лавров впервые прибыл в Доминикану в 80-летие установления дипотношений
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров впервые прибыл в Доминикану — в 80-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом пишет РИА Новости.

В Доминикане планируется встреча Лаврова с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом, отметило агентство.

В частности, стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и укрепление договорно-правовой базы.

14 апреля в Доминикане открылось российское посольство. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру Роберто Альваресу.

До этого посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла заявил, что республика будет искать способы запустить прямые рейсы в Россию и развивать авиационную отрасль. По словам дипломата, Доминикана является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан.

Посол подчеркнул, что запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Россией будет зависеть от экономической стороны вопроса, финансовой привлекательности и логистических возможностей. Планируется, что определять их будут частные авиакомпании.

Ранее Лавров прибыл на заседание БРИКС на автомобиле с надписью «Россия рулит».

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