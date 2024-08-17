В Доминикане рассматривают запуск прямых рейсов в Россию

Доминикана будет искать способы запустить прямые рейсы в Россию и развивать авиационную отрасль. Об этом заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.

«Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику», — заявил собеседник агентства.

Дипломат добавил, что это желание, которое подтверждает тот факт, что Доминикана является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан.

Сарсуэла отметил, что в последние годы авиационная отрасль Доминиканской Республики сильно выросла. В основном это произошло благодаря увеличению туристической активности в стране, а также возможности соединить все восемь международных аэропортов страны с рейсами из регионов, которые расположились практически по всему миру.

Посол подчеркнул, что запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Россией будет зависеть от экономической стороны вопроса, финансовой привлекательности и логистических возможностей. Планируется, что определять их будут частные авиакомпании.

Ранее в АТОР заявили, что цены на билеты в Европу снизились.