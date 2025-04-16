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Южнокорейская полиция пыталась попасть в резиденцию экс-президента страны

Полиция Южной Кореи прибыла в резиденцию Юн Сок Ёля для обыска
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Yonhap/Reuters

Полиция Южной Кореи прибыла в резиденцию экс-президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке мятежа, для обыска по уголовному делу. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Сообщается, что сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением охраны подвергнутого импичменту президента — сотрудники службы безопасности не дали разрешение на обыск. Правоохранительные органы прибыли к резиденции для того, чтобы изъять серверы, на которых, как предполагается, хранятся данные телефонных переговоров по защищенной связи.

Кроме того, заместитель директора службы президентской охраны Ким Сон Хун объявил о своей отставке — на него также завели уголовное дело после того, как служба безопасности не допустила арест Юн Сок Ёля в январе.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, что лишило его всей полноты власти.

Ранее стала известна дата внеочередных президентских выборов в Южной Корее.

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