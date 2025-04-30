Трамп назвал конгрессмена «сумасшедшим» за резолюцию о его импичменте

Конгрессмен от Демократической партии США Шри Танедар, представивший резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа, является «сумасшедшим». Об этом заявил глава Белого дома на митинге в штате Мичиган, пишет РИА Новости.

«Какой-то парень, о котором я никогда не слышал, он конгрессмен? <…> Этот сумасшедший», — сказал Трамп, комментируя действия Танедара.

Накануне конгрессмен Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его нахождения на посту стал самым низким за последние 80 лет, инициатива Танедара вряд ли встретит поддержку, так как американский конгресс контролируют республиканцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В начале апреля член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность. По его словам, Трампу нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.

Ранее Пушков оценил идею демократов объявить импичмент Трампу.