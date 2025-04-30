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США поставили ультиматум по своему участию в мирном процессе на Украине

Рубио заявил об ультиматуме по участию США в мирном процессе на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от посредничества в мирном урегулировании украинского конфликта. Его слова на брифинге привела официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Госсекретарь сказал мне о ситуации [на Украине] совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — заявила Брюс.

По ее словам, Рубио отметил, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от решения американского президента Дональда Трампа, сейчас хозяин Белого дома определяется с этим.

«Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», — процитировала госсекретаря Брюс.

23 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс США сообщил, что его страна откажется от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получит положительного ответа на свои предложения.

Ранее Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру.

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Переговоры о мире на Украине
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