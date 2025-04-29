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Военкор Сладков назвал способ отбить желание НАТО нападать на Россию

Военкор Сладков: высокая боеготовность ВС РФ снизит агрессивность НАТО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Высокая боеготовность Вооруженных сил России снизит агрессивность НАТО и отобьет желание альянса атаковать Россию. Об этом заявил член Общественного совета при Минобороны РФ, военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Когда уровень боеготовности и боевых возможностей (не только стратегических, ядерных, но и тактических, это я про рядового солдата) будет таким, что враг, потенциальный противник, даже думать не посмеет проводить вот такие учения, которые сегодня НАТО проводит на Балтике, тренируясь захватить Калининград», — заявил Гладков.

Он добавил, что в том случае, если конфликт на Украине будет заморожен без устранения угрозы украинского национализма и милитаризма — Россию ждет повторение этого конфликта спустя какое-то время.

В январе в Госдуме заявляли о росте активности польской армии у границ Калининградской области: войска и техника НАТО двигались по территории Польши у западных рубежей России. Может ли Варшава готовить нападение на Калининград и к чему приведет вторжение НАТО на российскую территорию — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Швеция провела разведку вдоль границы Калининградской области и неподалеку от зоны СВО.

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