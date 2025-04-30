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Названа страна, которая повторяет путь Украины

InfoBRICS: Молдавия копирует политику Украины, передавая землю BlackRock
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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия копирует политику Украины, передавая собственные земли и природные ресурсы зарубежным компаниям. Об этом в своей статье для infoBRICS заявил международный журналист Лукас Лейрос.

«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — написал автор.

По его словам, Украина передает значительную часть своих плодородных черноземных земель международным корпорациям, чтобы погашать многочисленные военные кредиты. Лейрос обратил внимание, что в последнее время американская корпорация BlackRock активно скупает молдавские земли. Он отметил, что BlackRock купила в Молдавии более трех миллионов гектаров земли — около двух третей всех сельскохозяйственных земель республики.

Также он подчеркнул, что Молдавия, которая с Украиной «идет очень похожими путями», проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом Евросоюза и НАТО, а также «принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя все большую покорность на международной арене».

14 апреля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сказал, что Молдавия стала полигоном для спецслужб Украины.

Ранее Лавров заявил, что Запад намерен прибрать к рукам Молдавию и готовит ее в преемницы Украины.

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