Лавров заявил, что Молдавию готовят в преемницы Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся «прибрать к рукам» руководителей Молдавии и готовят республику в «преемницы Украины». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Запад в отношении России действует согласно принципу «разделяй и властвуй», вклиниваясь в отношения Москвы с ее соседями.

Он подчеркнул, что это видно в том числе в европейской части бывшего СССР, в качестве примера он привел Украину и Молдавию. Как заявил Лавров, Молдавию «просто открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения прибирания к рукам всего ее руководства».

До этого министерство иностранных дел Молдавии заявило, что глава МИД России Сергей Лавров и «кремлевский режим» не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе.

«Молдова — демократическое государство, для которого свобода и уважение прав человека являются основополагающими ценностями. Мы строим европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании», — говорится в сообщении МИД.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению Молдавии в состав Европейского союза.