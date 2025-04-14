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В Госдуме заявили, что Молдавия превратилась в полигон для спецслужб Украины

Депутат ГД Колесник: Молдавия стала полигоном для спецслужб Украины
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Shutterstock

Молдавия — небогатая страна со слабым руководством, поэтому украинские спецслужбы под покровительством НАТО беспрепятственно организовывают там вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя задержание агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну.

«Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб. <...> Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы — а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», — отметил парламентарий.

Он добавил, что попытки украинских спецслужб напакостить России едва ли прекратятся — а значит, нужны четко продуманные контрмеры, в том числе, работа с населением.

О задержании Пруняну ФСБ сообщила 14 апреля. Он приехал в Россию через Латвию, при себе имел бомбы для совершения терактов. Было установлено, что мужчина в течение года принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии, передававшего Украине данные о Крыме.

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