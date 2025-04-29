Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за собственных меркантильных интересов. Об этом РИА Новости заявил представитель министерства иностранных дел РФ в Крыму Артем Березовский.

Он отметил, что Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую темы в поле зрения мировых СМИ, в то время как этот конфликт уже в значительной степени потерял интерес для всего мира, кроме самого президента Украины. По словам дипломата, Зеленский зарабатывает на бедствиях украинских граждан Украины «свои 30 сребреников».

29 апреля секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко заявил, что признание Соединенными Штатами Крыма в составе России откроет «ящик Пандоры», это может разжечь территориальные претензии европейских стран к своим соседям.

В тот же день президент президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Украина пойдет на территориальные уступки.

Ранее в Госдуме оценили вероятность признания Крыма российским со стороны Украины.