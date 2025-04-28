В Госдуме оценили вероятность признания Крыма российским со стороны Украины

Признание Крыма частью России будет позитивным, хотя и вынужденным шагом со стороны руководства Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что еще несколько дней назад украинский лидер Владимир Зеленский резко высказывался о принадлежности Крыма, но под давлением президента США Дональда Трампа он постепенно меняет позицию. Политик объяснил это тем, что без решения вопроса Крыма невозможно будет вести переговоры о мирном соглашении.

Чепа счел признание Крыма российским важным шагом, но подчеркнул, что необходимо будет обсудить вопросы безопасности граждан, проживающих на полуострове.

«Для меня, как и для большинства россиян, не важно, признает Зеленский Крым или нет. Но это существенный этап переговорного процесса. И дальше, шаг за шагом, Украина вынуждена будет принимать условия, которые гарантируют безопасность гражданам этих территорий, а также безопасность в Европе в целом», — подытожил депутат.

25 апреля Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки Украине придется признать Крым российским. Лидер США отметил, что полуостров уже давно воссоединился с Россией, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.

В свою очередь европейские союзники Киева продолжают придерживаться позиции украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. Как пишет газета Financial Times, они, как и Украина, отказываются признавать полуостров частью РФ, свое мнение европейцы уже донесли до администрации Трампа.

Ранее экс-советник Байдена назвал встречу Трампа и Зеленского «лучиком надежды».