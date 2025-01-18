В МИД РФ заявили о желании Британии закрепиться в Азовском и Черном морях

Захарова: Великобритании и Украине нет места для сотрудничества в Азовском море

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Украину и Великобританию, что им нет места для сотрудничества в Азовском море, и что любые притязания на эту акваторию будут жестко пресекаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Это заявление последовало после подписания соглашения о 100-летнем партнерстве между Киевом и Лондоном, которое включает в себя сотрудничество в области морской безопасности, включая Азовское море.

Захарова отметила, что Великобритания давно стремится закрепиться в указанных акваториях, в частности в Азово-Черноморском бассейне, а Киеву отводится лишь вспомогательная роль.

«Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море», - подчеркнула дипломат, отметив, что любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться.

Накануне Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере.

Ранее эксперт объяснил, почему Лондон и Киев заключили соглашение о «столетнем партнерстве».