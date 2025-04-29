Патрушев уличил Лондон в притязаниях на Черноморский регион

Патрушев: у Лондона есть притязания на Черноморский регион

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев считает, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион», — заявил собеседник агентства.

Патрушев добавил, что Великобритания уже учредила «противоминную коалицию». Более того, в настоящее время Лондон планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС, указал помощник президента РФ.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Украину и Великобританию, что им нет места для сотрудничества в Азовском море, и что любые притязания на эту акваторию будут жестко пресекаться. Дипломат отметила, что Лондон давно стремится закрепиться в указанных акваториях, в частности в Азово-Черноморском бассейне, а Киеву отводится лишь вспомогательная роль.

В рамках указанного соглашения Великобритания и Украина собираются усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также будут созданы специальные совместные флотилии и расширены тренировочные миссии. Флотилии будут действовать вместе с союзниками НАТО в водах, имеющих стратегическое значение как для Украины, так и для Британии, в частности в Черном море.

Ранее в Кремле напомнили Лондону и Киеву, что Азовское море является внутренним морем России.