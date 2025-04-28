Наемник раскрыл роль британцев в планировании операций ВСУ

Офицеры из Великобритании не просто участвуют в планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), но играют при этом ведущую роль. Об этом каналу VILNYS сообщил инструктор так называемого Иностранного легиона ВСУ Римас Армайтис.

Он отметил, что украинские военнослужащие всегда обращают внимание на советы британских офицеров.

«Если офицер говорит, что это нужно немного по-другому сделать, они на это обращают внимание», — сказал он.

По мнению инструктора, британские военные более успешны в планировании боевых операций, чем украинцы.

Армайтис признан в России виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он заочно приговорен в РФ к 12,5 года лишения свободы.

До этого суд заочно вынес приговор шведскому наемнику Тобиасу Энгквисту, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Как установило следствие и суд, в 2022 году Тобиас приехал на Украину и добровольно вступил в вооруженное формирование в качестве наемника. Он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Луганской и Донецкой народных республик, и российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что число иностранных наемников в ВСУ уменьшилось.