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Лавров раскритиковал призывы Киева к перемирию из-за нарушений со стороны ВСУ

Лавров о 30-дневном перемирии: Россия знает цену заявлениям Киева
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия скептически оценивает призывы Киева к перемирию, учитывая предыдущий опыт нарушений со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

Лавров напомнил о 30-дневном перемирии, предложенном Дональдом Трампом, в ходе которого Россия полностью соблюдала мораторий на удары по энергообъектам. Однако, по его словам, ВСУ продолжили атаки, совершив «сотни нарушений». Списки инцидентов направлены в ООН и госсекретарю США Марко Рубио.

«Перемирие, предложенное Трампом, не остановило агрессию киевского режима. Мы зафиксировали сотни нарушений и документально подтвердили их на международном уровне», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что Россия не считает возможным обеспечить объективное наблюдение за соблюдением длительного перемирия на Украине из-за склонности Киева к провокациям. Лавров подчеркнул, что украинские власти неоднократно демонстрировали способность организовывать провокации, которые продолжились бы даже при объявлении перемирия.

Ранее Путин отверг предложение США о перемирии на Украине, потребовав контроль над регионами.

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