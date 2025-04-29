Фон дер Ляйен призвала увеличить ВВП ЕС на 10%

Фон дер Ляйен предложила увеличить ВВП ЕС на 10% через отмену барьеров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Валенсии предложила увеличить ВВП Евросоюза на 10% за счет снятия административных барьеров. Ее слова передает ТАСС.

Она также анонсировала ужесточение миграционных норм и создание европейского оборонного союза.

По словам фон дер Ляйен, ключевыми шагами для роста экономики должны стать сокращение бюрократии и поддержка предпринимательства.

«Убрав лишние препоны, мы укрепим европейский бизнес и добавим 10% к ВВП. ЕНП выполнит все обещания: ужесточит миграционный контроль, увеличит военные расходы и создаст оборонный союз. Это пробуждение Европы», — заявила она.

Фон дер Ляйен связала инициативу с наследием отца, одного из основателей ЕС, назвав милитаризацию «исполнением мечты» интеграции. Она уверена, что европейцы массово поддерживают усиление обороноспособности.

19 марта евродепутат Гаральд Вилимски, глава делегации Австрийской партии свободы (АПС), заявил, что программа перевооружения Евросоюза ReArm EU ставит под угрозу экономическую стабильность Европы и нарушает базовые финансовые критерии ЕС.

Ранее Латвия стала одним из лидеров ЕС по уровню падения ВВП.