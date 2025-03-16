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Латвия стала одним из лидеров ЕС по уровню падения ВВП

«Российская газета»: Латвия вошла в число лидеров ЕС по падению ВВП
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Global Look Press

Латвия вошла в число лидеров Европейского союза по падению объема валового-внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет «Российская газета».

«Словом, некогда стабильно развивающийся край в составе единой страны вошел в очередном столетии в число трех стран Евросоюза, где в четвертом квартале прошлого года зафиксировано снижение ВВП, констатировало бюро Eurostat», — пишет газета.

В материале также отмечается, что стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool к весне достигла максимального уровня. При этом железнодорожные грузоперевозки по территории этой республики за первые два месяца 2025 года снизились на 32,9%, объем грузоперевозок наземным и трубопроводным транспортом уменьшился на 7,1%.

По данным Tradingeconomics, экономика Латвии сократилась на 0,4% в 2024 году. Рекордный минимум в -14,20% был достигнут в 2009 году.

1 февраля сообщалось, что госдолг Латвии по итогам прошлого года составил 47,7% от ВВП, это на €1,5 млрд больше, чем в 2023 году.

Ранее экс-депутат ЕП назвал причину роста госдолга Латвии.

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