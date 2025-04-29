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Сенат утвердил нового посла США в Китае

Дэвида Пердью утвердили на пост посла США в КНР
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U.S. Senate Photographic Studio-Rebecca Hammel.

Сенат конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил Дэвида Пердью на пост нового американского посла в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Пердью поддержали 67 сенаторов, против выступили 29.

Пердью в период с 2015 по 2021 год находился на посту сенатора от штата Джорджия. До этого он занимал руководящие должности в крупных компаниях, включая Reebok и Dollar General. Также предприниматель несколько лет работал управляющим директором Gitano Group в Сингапуре и работал в филиале корпорации Sara Lee в Гонконге.

11 апреля сенат Соединенных Штатов проголосовал за назначение генерал-лейтенанта Дэна Кейна новым главой комитета начальников штабов армии страны. За его кандидатуру отдали голоса 60 сенаторов, еще 25 конгрессменов проголосовали против, а 15 — воздержались.

В феврале американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР. В ходе слушаний его критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления.

Ранее сенат утвердил Кеннеди-младшего главой минздрава США.

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