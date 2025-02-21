Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР). Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

«За — 51, против — 49, [назначение] подтверждено», — сказали в конгрессе.

В ходе слушаний Пателя критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.

8 февраля газета The Washington Post сообщила, что Патель в 2024 году получил около $25 тысяч от кинокомпании, принадлежащей режиссеру с российскими и американскими гражданствами. Как уточнили авторы, речь идет о Global Tree Pictures.

В декабре прошлого года сообщалось, что Патель с недоверием относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, нельзя верить и выделять большие деньги человеку, который бездоказательно обвинил Россию в падении ракеты на территорию Польши и едва не спровоцировал третью мировую войну.

Ранее экс-советник Байдена высказался о назначении нового главы ФБР.