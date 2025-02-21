Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенат США утвердил нового главу ФБР

Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР). Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

«За — 51, против — 49, [назначение] подтверждено», — сказали в конгрессе.

В ходе слушаний Пателя критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.

8 февраля газета The Washington Post сообщила, что Патель в 2024 году получил около $25 тысяч от кинокомпании, принадлежащей режиссеру с российскими и американскими гражданствами. Как уточнили авторы, речь идет о Global Tree Pictures.

В декабре прошлого года сообщалось, что Патель с недоверием относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, нельзя верить и выделять большие деньги человеку, который бездоказательно обвинил Россию в падении ракеты на территорию Польши и едва не спровоцировал третью мировую войну.

Ранее экс-советник Байдена высказался о назначении нового главы ФБР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами