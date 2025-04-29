Лукашенко заявил о возможности мировой горячей войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба за умы в мировых СМИ может перерасти в горячую войну. Его слова на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде приводит РИА Новости.

«Началась новая очередная война, но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках», — заявил он.

При этом Лукашенко назвал обнадеживающим продолжение дискуссий в СМИ и борьбы за историческую память. По его словам, эта борьба ведется, чтобы показать детям, что в случае начала такой войны нужно «сражаться за свои землю, семьи, детей так, как сражались они [участники Великой Отечественной войны], не жалея жизни».

Этот же тезис белорусский лидер озвучивал в мае 2024 года. По его словам, понятия «информационная война», «ментальная война», «фейки», «постправда» начали употреблять в речи 6-7 лет назад. По его словам, информационная война сама по себе зародилась значительно раньше, и это прелюдия к горячей фазе противостояния.

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