Западные страны своими руками расшатывают мировую финансовую систему, заявил по итогам совещания глав МИД стран БРИКС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Западное меньшинство собственноручно расшатывает международную финансово-экономическую архитектуру», — сказал Лавров.

29 апреля российский министр прибыл на второй день заседания БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит».

28 апреля Сергей Лавров встретился на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии с министром иностранных дел КНР Ван И. Дипломаты приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.

В ходе совещания глав МИД БРИКС Лавров принимал участие в обсуждении актуальных вопросов международной повестки, включая экономическое сотрудничество и безопасность.

Ранее сообщалось, что Лаврова перепутали с Леди Гагой в Бразилии