Лавров встретился в Бразилии с главой МИД КНР

Лавров и глава МИД Китая Ван И проводят встречу в Рио-де-Жанейро

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров встретился в Бразилии с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, дипломаты приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями. Их встреча проходит «на полях» совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Накануне Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Вскоре после посадки министр иностранных дел РФ провел переговоры с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой. Основной целью визита Лаврова является участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 28–29 апреля.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предстоящее заседание станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. По ее словам, дипломаты также обсудят ход реализации договоренностей лидеров государств БРИКС и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».