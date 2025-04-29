Китай отменил пошлины на импорт этана из США

Reuters: Китай отменил пошлины в 125% на импорт этана из США

Китай отменил введенные ранее в апреле пошлины в 125% на импорт этана из США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Согласно материалу агентства, эта мера снизит давление на китайские компании, импортирующие этан из США для использования в нефтехимическом производстве. Она также позволит США сбывать этот промышленный химикат, который является побочным продуктом добычи сланцевого газа.

По данным Reuters, в число китайских компаний-импортеров этана входят Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical и Wanhua Chemical Group. Агентство уточняет, что ключевыми американскими экспортерами химиката являются Enterprise Products Partners и Energy Transfer.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее в Минэкономразвития оценили влияние пошлин США на торговлю РФ с Китаем.