Совет по космосу может появиться в БРИКС

Главы космических агентств стран БРИКС выразили поддержку в отношении создания Совета по космосу в рамках этого объединения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

28 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время встречи глав космических агентств в столице Бразилии предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу с целью координировать работу по текущим совместным проектам и новым инициативам. Баканов отметил, что Совет БРИКС по космосу мог бы стать ключевым совещательным органом объединения по вопросам исследования и использования космоса в мирных целях.

Создание такого Совета, по словам Баканова, может обеспечить справедливые и взаимовыгодные отношения между космическими агентствами и предприятиями стран-участниц БРИКС, а также может сделать возможным скорейший запуск совместных проектов и программ.

Глава «Роскосмоса» отметил, что у каждой страны объединения имеются свое видение будущего мировой космонавтики, своя стратегия и свои интересы, однако объединение усилий могло бы дать ощутимый синергетический эффект. Он указал, что совокупная группировка стран членов-объединения составляет около 1,5 тыс. космических аппаратов, а с 21 стартового комплекса на территории стран БРИКС в прошлом году прошло около ста пусков. По мнению Баканова, эту инфраструктуру можно использовать на благо экономики и для повышения качества жизни граждан стран БРИКС.

Также Баканов заявил, что Россия и Китай, а также еще 11 стран планируют совместный проект по созданию лунной станции.

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