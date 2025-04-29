Грузинская оппозиция призвала жителей страны к «народному восстанию»

В Грузии оппозиция призвала к народному восстанию

Председатель политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, комментируя обыски в квартирах спонсоров протестов в Грузии, призвал к «народному восстанию» против действующих властей страны. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Восстания со своим движением сопротивления», — сказал Хабеишвили.

Он также назвал обыски у спонсоров радикалов «показательной, хорошо спланированной карательной акцией».

29 апреля стало известно, что прокуратура Грузии проводит обыски у руководителей фондов, финансировавших протесты в стране.

Обыски проходят в жилых домах Нануки Жоржолиани, директора «Тбилисского дома по правам человека» Алеко Цкитишвили, члена движения «Стыдно» Мариам Баджелидзе и других.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и экс-президент республики Саломе Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее в Тбилиси рассказали о планах наемников с Украины свергнуть власти в Грузии.