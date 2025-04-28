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Глава МИД Украины призвал не верить, что Россия побеждает в конфликте

Глава МИД Сибига призвал не верить, что Россия побеждает в конфликте на Украине
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал не верить утверждениям о том, что Россия одерживает верх в конфликте. На своей странице в соцсети Х он написал, что ситуация якобы не дает для этого оснований.

В то же время он заметил, что ситуация на линии соприкосновения остается непростой, и ВС РФ действительно превосходят ВСУ.

«Предположение о том, что Россия побеждает в войне – неправильное. Оно основано на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценки Украины и переоценки России. И этот паттерн уже много раз доказал свою ошибочность, однако люди продолжают попадать в ту же ловушку», — написал Сибига.

Министр в очередной раз призвал усиливать давление на Россию, чтобы Москва «лишилась иллюзий» относительно ситуации.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что победа РФ в конфликте с Украиной создаст угрозы для НАТО. По его словам, всем должно быть понятно, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

Ранее Лавров назвал ключевые условия урегулирования на Украине.

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