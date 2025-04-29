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Афганистан отправит большую министерскую делегацию на форум в Казани

ТАСС: Афганистан отправит широкую министерскую делегацию на форум в Казани
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Олег Казанцев/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

Афганистан направит на форум «Россия — Исламский мир» в Казани крупную и представительную делегацию министерского уровня для обсуждения проектов в сфере торговли, сельского хозяйства и энергетики. Информацию об этом сообщил источник ТАСС.

Ожидается, что делегацию возглавит министр торговли Нуруддин Азизи.

«Помимо него поедут представители еще нескольких профильных министерств. Речь идет о сельском хозяйстве и энергетике», — добавил источник.

В ходе визита планируется найти новые возможности для российско-афганского сотрудничества.

До этого стало известно, что Москва повысила уровень представительства Афганистана в России до посла. Чиновники исламского эмирата приветствовали этот шаг.

При этом, по словам главы МИД Афганистана Амира Хан Моттаки, Кабул скоро представит дипломата, который станет послом в российской столице.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Европы прошли точку невозврата.

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