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Политолог объяснил, как Макрон собирается «давить» на Россию

Политолог Самонкин: ЕС может ввести очередные санкции против РФ к 9 мая
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Великобритания, Франция и другие сторонники продолжения конфликта на Украине могут к 80-летию Великой Победы презентовать очередной пакет санкций против России. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Абзац» высказал политолог Юрий Самонкин, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона об усилении давления на Москву.

«Речь идет не только об очередных санкциях и экономическом давлении, но и о непосредственном ухудшении российско-французских отношений вплоть, возможно, до приостановки экономических проектов и взаимодействия в сфере туризма», — считает Самонкин.

При этом он выразил уверенность, что очередные рестрикции никак не навредят России, поскольку диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться, а ЕС находится «за бортом» переговорного процесса.

Накануне Макрон сообщил о планах усилить давление на РФ в рамках переговоров о прекращении огня на Украине. В то же время он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. Однако, по словам главы государства, «часть уравнения» все еще зависит от Москвы. По этой причине он сохраняет осторожность в данном вопросе.

Ранее Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию в ближайшие 8–10 дней.

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