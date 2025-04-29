Великобритания, Франция и другие сторонники продолжения конфликта на Украине могут к 80-летию Великой Победы презентовать очередной пакет санкций против России. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Абзац» высказал политолог Юрий Самонкин, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона об усилении давления на Москву.

«Речь идет не только об очередных санкциях и экономическом давлении, но и о непосредственном ухудшении российско-французских отношений вплоть, возможно, до приостановки экономических проектов и взаимодействия в сфере туризма», — считает Самонкин.

При этом он выразил уверенность, что очередные рестрикции никак не навредят России, поскольку диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться, а ЕС находится «за бортом» переговорного процесса.

Накануне Макрон сообщил о планах усилить давление на РФ в рамках переговоров о прекращении огня на Украине. В то же время он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. Однако, по словам главы государства, «часть уравнения» все еще зависит от Москвы. По этой причине он сохраняет осторожность в данном вопросе.

Ранее Макрон призвал Трампа сильнее давить на Россию в ближайшие 8–10 дней.