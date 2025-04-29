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В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения

В стройкомплексе Москвы произошли кадровые изменения
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В структуре градостроительного комплекса Москвы произошли существенные кадровые изменения, в частности — сменились главы департамента гражданского строительства и департамента городского имущества. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале столичной мэрии.

С поста руководителя департамента городского имущества ушел Максим Гаман, его место заняла Екатерина Соловьева. Сам он был назначен на должность гендиректора АО «Мосинжпроект». Место главы департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова занял Алексей Александров.

Кроме того, в результате структурных преобразований в состав департамента гражданского строительства вошел департамент развития новых территорий Москвы.

28 апреля столичная Общественная палата избрала нового председателя, которым стал Вадим Ковалев. Его заместителями назначили Арину Шарапову, Виктора Блажеева, Елену Николаеву, Татьяну Кривенко и Михаила Швыдкого.

Ранее сообщалось, что у «Российского экологического оператора» сменился генеральный директор.

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