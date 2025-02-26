В США начнут продавать золотые виды на жительство

Трамп: через две недели США начнут продавать золотые ВНЖ за $5 миллионов

Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что продажи «золотых» видов на жительства должны начаться через две недели. Стоить такой ВНЖ будет $5 млн.

Трамп добавил, что его администрации не потребуется утверждать данную меру в конгрессе США, данная программа с точки зрения закона легальна. Вырученные средства от продаж «золотых» ВНЖ могут быть направлены на погашение дефицита бюджета США.

Президент Соединенных Штатов отметил, что существующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта.

Министр торговли США Говард Латник отметил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.

До этого в Минэкономразвития рассказали, что с начала реализации программы получения вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме («золотые визы») обращения подали 40 иностранных инвесторов.

В декабре прошлого года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что иностранные инвесторы вернутся на российский финансовый рынок уже в 2025 году «из-за жадности». Он отметил, что в этом году можно ожидать «первые ласточки» притока инвесторов.

Ранее власти Испании приняли решение отменить «золотые визы».