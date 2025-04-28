BZ: Зеленский загнал себя в ловушку в переговорах о мире на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Об этом заявил эксперт в области геополитики Николас Бутылин в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

«Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого», — отметил эксперт.

Автор статьи считает, что Зеленский потерял всех союзников, на помощь которых можно было рассчитывать. По словам Бутылина, США угрожают прекратить военную помощь Украине, а страны Европы только громко заявляют о поддержке, не предпринимая никаких реальных шагов.

В то, что Киев сможет переломить ход конфликта в свою пользу, тоже никто уже не верит, подчеркнул эксперт. Он отметил, что вопрос сейчас стоит не в том, придется ли Украине пойти на уступки, а в том, насколько они будут большими.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Также Рубио высказался о мирном соглашении между Москвой и Киевом, подчеркнув, что оно не должно основываться только на доверии сторон друг к другу, а быть построено на «фактах, действиях и реальности».

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.