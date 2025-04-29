В Госдуме оценили «воинственные заявления» Макрона в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон, угрожая России увеличением давления на Москву, действует в логике «партии войны», заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По оценке депутата, «воинственные заявления» французского лидера «нелепы по своей сути».

«Это нелепые по своей сути угрозы, потому что не Макрону решать судьбу украинского конфликта и уж тем более не ему говорить о каком-то давлении с Россией. Ни Макрону персонально, ни Западу в целом надавить на Россию не удастся», — подчеркнул он.

Белик также назвал заявление Макрона «демагогией, рассчитанной на информационную шумиху», напомнив, что рейтинги французского лидера падают. Как отметил депутат, Россия самостоятельна в принятии решений, поэтому никакого давления извне быть не может.

Парламентарий добавил, что Макрона беспокоит развитие мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, в связи с чем он и выступает с угрозами в адрес Москвы.

По мнению Белика, президент Франции действует в логике «партии войны», считая возможным делать такие «нарочито воинственные заявления».

Макрон ранее заявлял, что ему удалось убедить американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине. При этом, как пишет Financial Times, Брюссель и Киев все еще опасаются, что президент США может использовать незначительный успех в переговорах и выйти из процесса урегулирования на этой неделе. Киев уже начал готовиться к этому сценарию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украине сообщили, что она не представляет стратегической важности для США.