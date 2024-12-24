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Маск напомнил о своем предложении «Википедии» сменить название за $1 млрд

Маск: все еще предлагаю «Википедии» $1 млрд за переименование в «Хренопедию»
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David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» за $1 млрд остается в силе.

Маск отреагировал на пост, в котором отмечается, что в прошлом году он предложил «Википедии» $1 млрд, чтобы она сменила название на «Хренопедию».

«Это правда. Предложение все еще в силе», — написал Маск.

В прошлом году миллиардер действительно предложил «Википедии» $1 млрд за смену названия на неприличное. Один из вариантов перевода — «Дикипедия». В английском языке слово Dick обозначает мужской половой орган.

До этого он неоднократно критиковал «Википедию» за предвзятое редактирование статей, в частности, тех, которые были посвящены скандалу с сыном президента США Хантером Байденом. Так, Маск попросил основателя «Википедии» Джимми Уэйлса прокомментировать информацию о том, почему редакторы энциклопедии намерены удалить статью о ноутбуке Байдена с компрометирующей информацией. Уэйлс тогда не отреагировал на просьбу бизнесмена.

Также Маск заподозрил «Википедию» в нецелевом расходовании средств: он написал, что благотворительный фонд Wikimedia Foundation «хочет так много денег» вовсе не для работы онлайн-энциклопедии.

Ранее эксперт объяснил, за что «Википедию» критикует Илон Маск.

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