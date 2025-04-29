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Президент Чехии пожаловался на давление на Европу с Запада и Востока

Президент Павел: для выживания на мировой арене Европа должна надеяться на себя
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Matthias Schrader/AP

Европа испытывает давление с Запада и Востока, она должна полагаться лишь на себя, чтобы выжить на мировой арене. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет Ceske Noviny.

«Мы сталкиваемся с военным давлением с Востока и политическим и экономическим давлением с Запада», – заявил Павел, имея в виду конфликт на Украине и введенные экономические пошлины со стороны США.

По его мнению, это давление должно привести Европу к тому, что она перестанет зависеть от кого-то и будет иметь достаточно собственного потенциала. Президент Чехии подчеркнул, что, если континент не будет действовать как единое целое, то полностью потеряет свое значение на мировой арене.

До этого британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Европейского союза обеспокоены тем, что заключение мирного соглашения по Украине может привести к расколу политического объединения. По словам Меркуриса, страны Европы отказываются поддерживать предложения США по урегулированию кризиса, но не предлагают путей его решения. В то же время для ЕС существуют красные линии в виде признания Крыма в составе России и запрета на вступление Украины в НАТО.

Ранее Мерц задался вопросом о судьбе НАТО.

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