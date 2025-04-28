В Совфеде оценили назначение на пост главы МИД ФРГ сторонника Украины

Новым министром иностранных дел Германии стал «очередной ястреб» выступающий за прием Украины в НАТО. Так в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков комментируя данные о назначении политика от ХДС Йохана Вадефуля главой МИД ФРГ.

«Главой МИД Германии станет очередной ястреб, выступающий за прием Украины в НАТО. Это плохая новость, хотя и закономерная: в Берлине все политики — под одну копирку. Вместе с тем с этого поста уходит Бербок. Это хорошая новость», — написал Пушков.

Политик придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

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