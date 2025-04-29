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Медведев: обычные немцы «испили до дна» чашу санкций против России

Медведев заявил, что немцы «испили до дна» чашу антироссийских санкций
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Павел Бедняков/РИА Новости

Экономика ФРГ беднеет, рядовые немцы уже «испили до дна» чашу антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

Политик отметил, что на ухудшение состояния немецкой экономики также оказали влияние траты, которые осуществляются против России. Так, Берлин расходует деньги на передачу Киеву вооружений, используемых в военном конфликте на Украине.

Медведев подчеркнул, что продолжение властями ФРГ такой политики «может закончиться совсем печально».

Зампред СБ заявил, что немецким руководителям «не дают спокойно спать лавры их родственников или предшественников».

«Если они так упорствуют в [отправке] своих танков, которые находятся на нашей территории, воюют с нашей страной, с нашими людьми, то такие события обычно заканчивались в самом Берлине», — отметил политик.

В ходе выступления Медведев высказался и о будущем отношений России и США. Он назвал две страны геополитическими соперниками, но сообщил о возможности восстановления доверия между ними.

Ранее политик рассказал, кто хотел напасть на Красную армию летом 1945 года.

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