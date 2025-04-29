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В Киргизии рассказали, как Запад может отвлечь Россию от СВО

Иманкулов: ситуацию в Азии могут дестабилизировать, чтобы отвлечь РФ от СВО
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Dirk Renckhoff/Global Look Press

Обстановку в Центральной Азии могут дестабилизировать, чтобы отвлечь Россию от проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким мнением поделился секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов во время круглого стола, пишет ТАСС.

«Есть силы, которые могут устроить дестабилизационные мероприятия не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии <…> если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда», — сказал Иманкулов.

28 апреля Марат Иманкулов сообщил, что Киргизия получила от России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Он рассказал, что у РФ и Киргизии налажена работа объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Вооружения поступили в качестве одного из элементов этой системы.

Иманкулов отметил, что переданные Россией ЗРК могут представить на военном параде в Бишкеке, который приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава МИД Киргизии рассказал о взаимоотношениях с Россией.

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